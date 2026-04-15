Пятилетний одесский кот Эней, который большую часть своей жизни прожил во время полномасштабного вторжения, не реагирует на российские обстрелы. Видео показала владелица кота Анастасия.

Когда за окном раздаются взрывы и выстрелы — для кота это почти норма. По словам Анастасии, укрытия у них рядом нет. Хотя власти Украины настойчиво призывают быть в безопасном месте во время российских атак.

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«Такие они — украинские коты!!! Несокрушимые!» — пишут украинцы в комментариях.

Ранее в организации UAnimals рассказали, что украинские защитники смогли эвакуировать с позиций собаку и кота. Для этого им пришлось применить дрон, который доставлял еду.