Остается невозмутимым. Одесский кот Эней, который почти всю жизнь прожил во время войны, не реагирует на обстрелы РФ — видео

15 апреля, 09:53
Одесскому коту Энею — пять лет (Фото: Скриншот видео / BBC)

Одесскому коту Энею — пять лет (Фото: Скриншот видео / BBC)

Пятилетний одесский кот Эней, который большую часть своей жизни прожил во время полномасштабного вторжения, не реагирует на российские обстрелы. Видео показала владелица кота Анастасия.

Когда за окном раздаются взрывы и выстрелы — для кота это почти норма. По словам Анастасии, укрытия у них рядом нет. Хотя власти Украины настойчиво призывают быть в безопасном месте во время российских атак.

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«Такие они — украинские коты!!! Несокрушимые!» — пишут украинцы в комментариях.

Ранее в организации UAnimals рассказали, что украинские защитники смогли эвакуировать с позиций собаку и кота. Для этого им пришлось применить дрон, который доставлял еду.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Домашние животные Одесса Кот Обстрел

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