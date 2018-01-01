Украинские консулы обратились в МИД РФ для допуска к захваченным морякам Сегодня, 21:20 3 Цей матеріал також доступний українською Консулы до сих пор не могут посетить захваченных украинцев

Украинские консулы обратились в Министерство иностранных дел РФ и администрации СИЗО Москвы по поводу визита к украинским военным морякам, захваченным в Керченском проливе.

Об этом сообщили уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД РФ и в администрации следственных изоляторов Лефортово и Матросская тишина о возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых", - заявила она в Facebook.

По словам омбудсмена, украинские дипломаты также выясняют информацию о рублевых счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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