Украинские консулы договариваются о встрече с захваченными моряками - Климкин

Украинские консулы в России пытаются получить доступ к украинским военным морякам, захваченным в Керченском проливе и арестованным оккупационным судом Крыма.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, российские представители в телефонном режиме сообщили, что всех военнопленных вывезли из оккупированного полуострова в Москву.

"Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа. Непредоставление информации и недопуск к ним консулов ​​является преступлением в соответствии с международным правом", - подчеркнул глава МИД.

Хотя бы в телефонном режиме ???????? представители нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа. Непредоставление информации и недопуск к ним консулов ​​является преступлением в соответствии с международным правом. 30 ноября 2018 г.

Напомним, что по данным СБУ, двух сотрудников украинской контрразведки, захваченных вместе с личным составом ВМС ВС Украины, готовят к переводу в Москву.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать