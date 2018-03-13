Украинцы похищали данные клиентов крупного сервиса логистики DHL и нанесли ущерб в €1,5 млн

Украинские киберпреступники из Черновцов нанесли более €1,5 млн ущерба клиентам мирового сервиса логистики DHL.

Как рассказали в пресс-службе Департамента киберполици, украинские и немецкие правоохранители раскрыли деятельность двух жителей Черновцов, которые с 2013 по 2016 годы получали цифровые пакетные марки DHL lables, которые затем перепродавали с существенными скидками.

Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных авторизационных персональных данных преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки.

В дальнейшем злоумышленники продавали их со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости. Клиентов находили через рекламу в интернете. Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок.

Полученные преступным путем денежные средства немедленно переводились в наличные через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

По адресам проживания 28-летней женщины и 22-летнего мужчины правоохранители провели санкционированные обыски. В результате изъяли компьютерную технику и носители информации.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих компьютерно-технических экспертиз.