Роботорука, ракета, дрон-миноискатель. Как изобретения украинской науки приближают победу 27 января, 15:33 Позиция depositphotos

В последние десятилетия украинские ученые — это не только люди, которые пишут научные статьи в университетах. Это также основатели проектов и стартапов, помогающих Украине побеждать в войне в 2022 году. Среди них и ученые с многолетним научным стажем, и студенты, и даже школьники. Все они создают протезы, медицинские средства и технологии, ракеты и реализуют разные военные разработки.



Ежегодно украинские ученые и разработчики создают и патентуют около 15 тыс. изобретений, но лучшие добиваются инвестиций и признания. Значительная доля успеха в этом зависит от финансирования, ведь без поддержки реализация научных разработок, независимо от их революционности, может либо не состояться вообще, либо будет занимать столько времени, что открытие станет уже неактуальным.

Видео дня

В последние годы и тем более — в 2022-м авторы украинских научных разработок, без которых невозможны научные прорывы, все чаще заручаются поддержкой бизнеса, и это сотрудничество помогает приблизить Украине победу.

В данном материале рассказываем о самых выдающихся изобретениях украинцев, которые достигли признания, применяются в войне и полностью изменяют науку сегодня, а также о бизнесах, сотрудничество с которыми позволяет науке развиваться, и направлениях, где открытия в ближайшее время будут востребованы максимально.

Украинские разработки, достигшие признания или получившие инвестиции: список

Фото: depositphotos

Дрон-камикадзе eBOSH

Чтобы меньше зависеть от иностранных дронов-камикадзе, украинцы создали и испытали в ноябре дрон-камикадзе под названием eBOSH. Разработчиками проекта являются члены ОО «Чорний ворон».

Фото: depositphotos

Малая ракета от Promin Aerospace

Днепропетровская научно-исследовательская лаборатория Promin Aerospace была основана в 2021 году и всего спустя год разработала собственную малую ракету-носитель. К началу следующего года в компании также планируется проведение первого испытания собственной технологии запуска малых спутников.

Запуск ракеты — ее подъем на высоту 100 метров — планируется уже весной. Если компания не получит разрешения на запуск в Украине, это произойдет в Шотландии в конце лета, ведь соответствующие договоренности уже достигнуты с шотландским космодромом.

Фото: depositphotos

Активатор свёртывания крови от ученых Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого

Это кровоостанавливающее средство имеет вид микрогранул, которые при контакте с кровью образуют вязкий гель, способствующий остановке кровотечения. Это может быть украинским аналогом гранул британского кровоостанавливающего препарата (гемостатика) Celox, который украинские волонтеры начали массово завозить с началом антитеррористической операции в 2014 году. Львовский активатор свертывания крови помогает крови сворачиваться втрое быстрее британца, но в то же время он дешевле.

Основателем этого проекта стал профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Билый. В 2016 году он получил патент на свое изобретение, впоследствии установил партнерство с медицинским центром Cedars -Sinai в Лос-Анджелесе, США. В США партнеры профинансировали запуск производства и покупку сырья. По состоянию на декабрь 2022 года партнеры планируют произвести от 500 до 1 тыс. упаковок в месяц, значительная часть которых будет направлена на нужды ВСУ.

Фото: depositphotos

Дрон-миноискатель старшеклассника из лицея КПИ

Дрон с детектором металлов разработал десятиклассник Игорь Клименко, начавший работать над проектом в Политехническом лицее НТУУ «КПИ» г. Киева. На декабрь 2022 года школьник уже запатентовал свою разработку и договаривается о запуске массового изготовления дронов-миноискателей на производствах.

Дрон — устройство, к которому крепится детектор материалов. Его можно запрограммировать на любой материал, из которого изготовлена ​​мена, пластик, сталь или другое. Подлетая к магнитному полю, круг замыкается и детектор передает сигнал на фототранзистор, а тот уже передает его на плату, которая «понимает», что дрон нашел мину.

Программа дрона рассчитывает время, которое понадобилось, чтобы добраться до объекта, а затем вместе с данными о скорости и траектории движения квадрокоптера координаты найденной мины и ее макетная карта выводятся в режиме реального времени. Ее можно накладывать на спутниковое фото территории. И с его помощью, а также координат, записанных на самом дроне, саперы могут найти мину.

Фото: depositphotos

Бионический протез руки от Esper Bionics

Esper Bionics основали в 2017 году, чтобы разрабатывать протезы для людей с ампутациями. Компания разрабатывает бионические протезы — это считается вершиной технологии протезирования. В чем секрет? Они работают от сигналов мышц — культи. В куксоприемнике протеза устанавливают датчики там, где сигналы от мышц более усиленные. Человек напрягает нужную мышцу на культе, а датчики реагируют на этот импульс.

Разработка Esper Bionics — роботорука Esper Hand. Она является первым облачным роботизированным протезом на основе искусственного интеллекта, который впоследствии становится умнее, по словам представителей компании. Протез имеет 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, дабы активировать действие в руке.

Изобретение вошло в рейтинг-2020 лучших изобретений 2022 года по версии американского журнала Time. И сейчас Esper Bionics ведет переговоры по использованию своей разработки с несколькими крупнейшими протезными клиниками США и швейцарской благотворительной организацией.

Фото: depositphotos

Система мониторинга здоровья MISU

Во время COVID-19 разработчики Владимир Шевчук и Дмитрий Круглов решили создать программу, показывающую, как будет распространяться этот вирус в мире. Сегодня это система, состоящая из приложения и смартчасов, которые следят за здоровьем пользователя в режиме Live 24/7. А в случае возникновения у человека критических состояний здоровья система способна заранее предупреждать об этом врача.

Система анализирует состояние здоровья на основе давления крови, ЭКГ, сатурации, сердечного ритма, уровня физического стресса и температуры. Часы настраиваются под клиента: чем дольше их носить — тем точнее они спрогнозируют, когда человеку может стать плохо.

Команда открывала продажи на две недели, в течение которых стартап продал 300 смартчасов по предзаказам на 3 млн грн. В ближайшее время команда планирует запустить в MISU отдельную функцию, которая включает онлайн- и офлайн-поддержку, самодиагностику, тесты на выявление типа ПТСР-симптоматики, а также возможность общаться с другими военными и ветеранами. Эту опцию MISU планируют продавать уже зимой.

Науку во время войны может финансировать бизнес или — совместными средствами

В ноябре Национальный фонд исследований Украины запустил фандрейзинговую кампанию относительно грантовой поддержки проектов по выполнению научных исследований и разработок. Финансирование фонда до сих пор не было выделено.

«Проблема недофинансирования науки тянется уже очень долго и является причиной, почему мы во время полномасштабного вторжения не могли быстро наладить производство определенных видов оружия или воплотить еще что-то необходимое для фронта. Потому что за каждой ракетой, за каждым лекарством, за каждым протезом стоят долгие годы фундаментальных разработок», — уверяет основательница проекта Nobilitet, биолог и популяризатор Ольга Маслова.

Традиционно проблему с нехваткой финансирования украинским ученым и изобретателям частично помогает решать бизнес. Причем некоторые компании поддержкой науки занимаются многие десятилетия. К примеру, Carlsberg, которой в этом году исполнилось 175 лет. У компании для этого действует целый фонд.

Все началось с желания основателя компании лучше понимать химию пива, чтобы изготовить продукт высочайшего качества. Именно поэтому он создал в 1875 году исследовательскую лабораторию, функционирующую по сей день. Собственно Якобсен увлекался наукой и учился всю жизнь, ведь был убежден, что именно научные открытия повышают производительность и качество в ряде отраслей.

Сегодня фонд Carlsberg предоставляет гранты на фундаментальные исследования в области естественных наук, общественных наук и гуманитарных дисциплин. Это самая крупная коммерческая организация, финансирующая подобные исследования. К примеру, на его средства проводятся археологические раскопки в Европе и на Ближнем Востоке. Одна из последних разработок лаборатории Carlsberg Group — изобретение технологии сверхбыстрого выведения агрокультур будущего без использования ГМО. Метод получил название FIND-IT и способствует эффективному решению проблемы пищевого обеспечения.

В Украине Carlsberg Ukraine последовательно воплощает глобальную программу по устойчивому развитию «Разом до НУЛЯ і не тільки», целью которой является НОЛЬ выбросов углерода, НОЛЬ потерь воды, НОЛЬ несчастных случаев, НОЛЬ безответственного потребления, НОЛЬ отходов упаковки и НОЛЬ следа от сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, компания уже в третий раз поддержала Nobilitet — украинскую инициативу, созданную для популяризации науки. Сначала проект фокусировался на открытиях, получивших Нобелевскую премию, однако инициатива способствует распространению широкого спектра знаний, основанных на достижениях науки, возможностях интеллекта и гуманизме.

Для Carlsberg Ukraine поддержка Nobilitet — социально ответственный шаг, поскольку в компании регулярно отслеживают актуальные научные разработки и решения.

В ноябре Министерство образования и науки объявило о запуске платформы «Наука и бизнес», которая должна стать онлайн-площадкой для коммуникации и эффективного взаимодействия представителей бизнеса и научного сообщества, чтобы предоставлять возможность бизнесу находить научный результат, а ученым — реализовывать собственный потенциал и коммерциализировать результаты научного поиска.

Продолжительные и глубокие исследования, а также перекрестки с другими науками и темами — ключи к будущим научным открытиям, уверена Ольга Маслова. Именно поэтому читателю может показаться, что ничего не происходит — а новые открытия происходят «внезапно», хотя на самом деле это не так.

«Подобные открытия появляются именно потому, что порой десятки лет люди работали над определенной темой и накапливали критическую массу сведений, которые в итоге позволили выйти на новый уровень выводов о мире или создать что-либо, что может оценить уже далекий от науки потребитель», — считает Ольга Маслова.

Требуют прорывов энергетика и медицина

В течение 2012−2022 годов украинские ученые сделали больше всего открытий в медицинской сфере. Основным признаком этих изобретений является то, что большинство из них создавалось молодыми или зрелыми учеными, работающими именно при университетах или научных институтах.

2012 год — ужгородский физик и изобретатель Петр Бобонич создал мобильный глюкометр — неинвазивное устройство, помогающее измерять уровень сахара в крови с помощью наручных часов. На сегодняшний день Бобонич имеет уже 10 патентов на глюкометр, что позволяет измерять сахар без каких-либо проколов кожи, в которых эта процедура нуждалась раньше.

Аппарат «Біопромінь» — еще одна неинвазивная технология, которую разработали харьковские ученые Анатолий Малыхин и Анатолий Пулавский. Аппарат может проводить анализ крови более чем по 130 показателям, а погрешность не превышает 2%, как и в обычном анализе крови. Прибор уже зарегистрирован в 28 странах, в частности, в Беларуси, Чехии, Китае, ОАЭ и других. В июле 2018 года такие анализаторы были переданы Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова.

В 2013 году луганчанин Иван Селезнев разработал ультразвуковую перчатку для пространственной ориентации слабовидящих людей. Второй проект — перчатку EnableTalk — разработали украинские студенты компьютерной академии «КРОК» из команды QuadSquad. Их изобретение предназначено для перевода языка жестов в слова. Гаджет работает следующим образом: на двух перчатках размещены датчики, отслеживающие положение рук и передающие данные на мобильное устройство. Далее специальная программа превращает жесты в слова и предложения. Разработка EnableTalk одержала победу на международном конкурсе студенческих технологий Imagine Cup 2012 в Сиднее, а журнал Time внес ее в список лучших изобретений 2012 года.

В 2015 году доктор физико-математических наук из Института физики Академии наук Украины Владимир Неймаш создал противоожоговую повязку, созданную из полимеров на базе специальных гидрогелей, которые соединены между собой посредством радиационного излучения. Повязка не присыхает и не прилипает к ране, а ее прозрачность позволяет врачам проводить внешний осмотр, не нарушая целостность герметизации раны. К тому же в гелеобразную повязку можно легко ввести необходимые медикаменты.

Другое изобретение, получившее признание, — метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний по анализу крови, созданный мариупольчанкой Ольгой Харасахал, учащейся Малой академии наук. Метод позволяет определить начало процесса образования метастазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни только на основе анализа крови. Проект Харасахал выиграл конкурс научных проектов MOSTRATEC 2019, состоявшийся в Бразилии, и получивший особое отличие мирового сообщества «Вільна наука» с правом научной публикации в индексированном журнале. До начала полномасштабного вторжения проект Харасахал уже функционировал в онкодиспансере Мариуполя.

Фото: depositphotos

Вызов для зимы-2022: изобретения в энергетике

Среди изобретений в энергетике отличились не столько украинские ученые, сколько предприятия. В период блекаутов и войны особенно могут понадобиться два — автономный блок BanderaPower и генерация электроэнергии из отходов от собственного производства.

Фото: 210256976

Блок для зарядки военных устройств в полевых условиях BanderaPower — разработка специалистов предприятия «Промавтоматика Вінниця» для нужд ВСУ. С его помощью можно зарядить планшеты, рации, тепловизоры и все, что имеет разъем Lightning и Micro USB. Электричества достаточно для того, чтобы зарядить 60 телефонов или 60 раз 1 телефон. Разработка подходит для КПП и бомбоубежищ.

Фото: depositphotos

Разработан способ генерации электроэнергии из отходов от собственного производства. Львовская мебельная компания «Мебель-Сервис» ежесуточно сжигает 110 тонн трески и производит 52 тыс. кВт/ч электроэнергии, из которых в электросеть попадает 45−47 тыс. кВт/ч. Остальные уходят на внутренние нужды. Этих объемов достаточно не только для собственного производства, но и для питания жилых домов, расположенных рядом.

Учитывая сложную ситуацию с энергообеспечением из-за вражеских обстрелов украинских городов, открытий в энергетической сфере в ближайшее время явно станет больше. Кроме того, в приоритете ученых остаются медицинские разработки, особенно те, которые могут спасать и улучшать качество жизни украинских защитников.

Однако типичный портрет украинского ученого в ближайшее время продолжит меняться — опыт последнего десятилетия продемонстрировал, что прорывные научные открытия реализуют как ученые с большим опытом в академической сфере, так и студенты и даже подростки, смелости, знаний и амбициозности у которых предостаточно, чтобы не отставать в успехах. А украинский и международный бизнес, как показывает практика, такие инициативы с готовностью поддерживает.

Фото: depositphotos