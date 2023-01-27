Роботорука, ракета, дрон-миноискатель. Как изобретения украинской науки приближают победу
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В последние десятилетия украинские ученые — это не только люди, которые пишут научные статьи в университетах. Это также основатели проектов и стартапов, помогающих Украине побеждать в войне в 2022 году. Среди них и ученые с многолетним научным стажем, и студенты, и даже школьники. Все они создают протезы, медицинские средства и технологии, ракеты и реализуют разные военные разработки.
Ежегодно украинские ученые и разработчики создают и патентуют около 15 тыс. изобретений, но лучшие добиваются инвестиций и признания. Значительная доля успеха в этом зависит от финансирования, ведь без поддержки реализация научных разработок, независимо от их революционности, может либо не состояться вообще, либо будет занимать столько времени, что открытие станет уже неактуальным.
В последние годы и тем более — в 2022-м авторы украинских научных разработок, без которых невозможны научные прорывы, все чаще заручаются поддержкой бизнеса, и это сотрудничество помогает приблизить Украине победу.
В данном материале рассказываем о самых выдающихся изобретениях украинцев, которые достигли признания, применяются в войне и полностью изменяют науку сегодня, а также о бизнесах, сотрудничество с которыми позволяет науке развиваться, и направлениях, где открытия в ближайшее время будут востребованы максимально.
Украинские разработки, достигшие признания или получившие инвестиции: список
Дрон-камикадзе eBOSH
Чтобы меньше зависеть от иностранных дронов-камикадзе, украинцы создали и испытали в ноябре дрон-камикадзе под названием eBOSH. Разработчиками проекта являются члены ОО «Чорний ворон».
Малая ракета от Promin Aerospace
Днепропетровская научно-исследовательская лаборатория Promin Aerospace была основана в 2021 году и всего спустя год разработала собственную малую ракету-носитель. К началу следующего года в компании также планируется проведение первого испытания собственной технологии запуска малых спутников.
Запуск ракеты — ее подъем на высоту 100 метров — планируется уже весной. Если компания не получит разрешения на запуск в Украине, это произойдет в Шотландии в конце лета, ведь соответствующие договоренности уже достигнуты с шотландским космодромом.
Активатор свёртывания крови от ученых Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого
Это кровоостанавливающее средство имеет вид микрогранул, которые при контакте с кровью образуют вязкий гель, способствующий остановке кровотечения. Это может быть украинским аналогом гранул британского кровоостанавливающего препарата (гемостатика) Celox, который украинские волонтеры начали массово завозить с началом антитеррористической операции в 2014 году. Львовский активатор свертывания крови помогает крови сворачиваться втрое быстрее британца, но в то же время он дешевле.
Основателем этого проекта стал профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Билый. В 2016 году он получил патент на свое изобретение, впоследствии установил партнерство с медицинским центром Cedars -Sinai в Лос-Анджелесе, США. В США партнеры профинансировали запуск производства и покупку сырья. По состоянию на декабрь 2022 года партнеры планируют произвести от 500 до 1 тыс. упаковок в месяц, значительная часть которых будет направлена на нужды ВСУ.
Дрон-миноискатель старшеклассника из лицея КПИ
Дрон с детектором металлов разработал десятиклассник Игорь Клименко, начавший работать над проектом в Политехническом лицее НТУУ «КПИ» г. Киева. На декабрь 2022 года школьник уже запатентовал свою разработку и договаривается о запуске массового изготовления дронов-миноискателей на производствах.
Дрон — устройство, к которому крепится детектор материалов. Его можно запрограммировать на любой материал, из которого изготовлена мена, пластик, сталь или другое. Подлетая к магнитному полю, круг замыкается и детектор передает сигнал на фототранзистор, а тот уже передает его на плату, которая «понимает», что дрон нашел мину.
Программа дрона рассчитывает время, которое понадобилось, чтобы добраться до объекта, а затем вместе с данными о скорости и траектории движения квадрокоптера координаты найденной мины и ее макетная карта выводятся в режиме реального времени. Ее можно накладывать на спутниковое фото территории. И с его помощью, а также координат, записанных на самом дроне, саперы могут найти мину.
Бионический протез руки от Esper Bionics
Esper Bionics основали в 2017 году, чтобы разрабатывать протезы для людей с ампутациями. Компания разрабатывает бионические протезы — это считается вершиной технологии протезирования. В чем секрет? Они работают от сигналов мышц — культи. В куксоприемнике протеза устанавливают датчики там, где сигналы от мышц более усиленные. Человек напрягает нужную мышцу на культе, а датчики реагируют на этот импульс.
Разработка Esper Bionics — роботорука Esper Hand. Она является первым облачным роботизированным протезом на основе искусственного интеллекта, который впоследствии становится умнее, по словам представителей компании. Протез имеет 24 датчика, которые улавливают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы, дабы активировать действие в руке.
Изобретение вошло в рейтинг-2020 лучших изобретений 2022 года по версии американского журнала Time. И сейчас Esper Bionics ведет переговоры по использованию своей разработки с несколькими крупнейшими протезными клиниками США и швейцарской благотворительной организацией.
Система мониторинга здоровья MISU
Во время COVID-19 разработчики Владимир Шевчук и Дмитрий Круглов решили создать программу, показывающую, как будет распространяться этот вирус в мире. Сегодня это система, состоящая из приложения и смартчасов, которые следят за здоровьем пользователя в режиме Live 24/7. А в случае возникновения у человека критических состояний здоровья система способна заранее предупреждать об этом врача.
Система анализирует состояние здоровья на основе давления крови, ЭКГ, сатурации, сердечного ритма, уровня физического стресса и температуры. Часы настраиваются под клиента: чем дольше их носить — тем точнее они спрогнозируют, когда человеку может стать плохо.
Команда открывала продажи на две недели, в течение которых стартап продал 300 смартчасов по предзаказам на 3 млн грн. В ближайшее время команда планирует запустить в MISU отдельную функцию, которая включает онлайн- и офлайн-поддержку, самодиагностику, тесты на выявление типа ПТСР-симптоматики, а также возможность общаться с другими военными и ветеранами. Эту опцию MISU планируют продавать уже зимой.
Науку во время войны может финансировать бизнес или — совместными средствами
В ноябре Национальный фонд исследований Украины запустил фандрейзинговую кампанию относительно грантовой поддержки проектов по выполнению научных исследований и разработок. Финансирование фонда до сих пор не было выделено.
«Проблема недофинансирования науки тянется уже очень долго и является причиной, почему мы во время полномасштабного вторжения не могли быстро наладить производство определенных видов оружия или воплотить еще что-то необходимое для фронта. Потому что за каждой ракетой, за каждым лекарством, за каждым протезом стоят долгие годы фундаментальных разработок», — уверяет основательница проекта Nobilitet, биолог и популяризатор Ольга Маслова.
Традиционно проблему с нехваткой финансирования украинским ученым и изобретателям частично помогает решать бизнес. Причем некоторые компании поддержкой науки занимаются многие десятилетия. К примеру, Carlsberg, которой в этом году исполнилось 175 лет. У компании для этого действует целый фонд.
Все началось с желания основателя компании лучше понимать химию пива, чтобы изготовить продукт высочайшего качества. Именно поэтому он создал в 1875 году исследовательскую лабораторию, функционирующую по сей день. Собственно Якобсен увлекался наукой и учился всю жизнь, ведь был убежден, что именно научные открытия повышают производительность и качество в ряде отраслей.
Сегодня фонд Carlsberg предоставляет гранты на фундаментальные исследования в области естественных наук, общественных наук и гуманитарных дисциплин. Это самая крупная коммерческая организация, финансирующая подобные исследования. К примеру, на его средства проводятся археологические раскопки в Европе и на Ближнем Востоке. Одна из последних разработок лаборатории Carlsberg Group — изобретение технологии сверхбыстрого выведения агрокультур будущего без использования ГМО. Метод получил название FIND-IT и способствует эффективному решению проблемы пищевого обеспечения.
В Украине Carlsberg Ukraine последовательно воплощает глобальную программу по устойчивому развитию «Разом до НУЛЯ і не тільки», целью которой является НОЛЬ выбросов углерода, НОЛЬ потерь воды, НОЛЬ несчастных случаев, НОЛЬ безответственного потребления, НОЛЬ отходов упаковки и НОЛЬ следа от сельскохозяйственной деятельности.
Кроме того, компания уже в третий раз поддержала Nobilitet — украинскую инициативу, созданную для популяризации науки. Сначала проект фокусировался на открытиях, получивших Нобелевскую премию, однако инициатива способствует распространению широкого спектра знаний, основанных на достижениях науки, возможностях интеллекта и гуманизме.
Для Carlsberg Ukraine поддержка Nobilitet — социально ответственный шаг, поскольку в компании регулярно отслеживают актуальные научные разработки и решения.
В ноябре Министерство образования и науки объявило о запуске платформы «Наука и бизнес», которая должна стать онлайн-площадкой для коммуникации и эффективного взаимодействия представителей бизнеса и научного сообщества, чтобы предоставлять возможность бизнесу находить научный результат, а ученым — реализовывать собственный потенциал и коммерциализировать результаты научного поиска.
Продолжительные и глубокие исследования, а также перекрестки с другими науками и темами — ключи к будущим научным открытиям, уверена Ольга Маслова. Именно поэтому читателю может показаться, что ничего не происходит — а новые открытия происходят «внезапно», хотя на самом деле это не так.
«Подобные открытия появляются именно потому, что порой десятки лет люди работали над определенной темой и накапливали критическую массу сведений, которые в итоге позволили выйти на новый уровень выводов о мире или создать что-либо, что может оценить уже далекий от науки потребитель», — считает Ольга Маслова.
Требуют прорывов энергетика и медицина
В течение 2012−2022 годов украинские ученые сделали больше всего открытий в медицинской сфере. Основным признаком этих изобретений является то, что большинство из них создавалось молодыми или зрелыми учеными, работающими именно при университетах или научных институтах.
2012 год — ужгородский физик и изобретатель Петр Бобонич создал мобильный глюкометр — неинвазивное устройство, помогающее измерять уровень сахара в крови с помощью наручных часов. На сегодняшний день Бобонич имеет уже 10 патентов на глюкометр, что позволяет измерять сахар без каких-либо проколов кожи, в которых эта процедура нуждалась раньше.
Аппарат «Біопромінь» — еще одна неинвазивная технология, которую разработали харьковские ученые Анатолий Малыхин и Анатолий Пулавский. Аппарат может проводить анализ крови более чем по 130 показателям, а погрешность не превышает 2%, как и в обычном анализе крови. Прибор уже зарегистрирован в 28 странах, в частности, в Беларуси, Чехии, Китае, ОАЭ и других. В июле 2018 года такие анализаторы были переданы Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова.
В 2013 году луганчанин Иван Селезнев разработал ультразвуковую перчатку для пространственной ориентации слабовидящих людей. Второй проект — перчатку EnableTalk — разработали украинские студенты компьютерной академии «КРОК» из команды QuadSquad. Их изобретение предназначено для перевода языка жестов в слова. Гаджет работает следующим образом: на двух перчатках размещены датчики, отслеживающие положение рук и передающие данные на мобильное устройство. Далее специальная программа превращает жесты в слова и предложения. Разработка EnableTalk одержала победу на международном конкурсе студенческих технологий Imagine Cup 2012 в Сиднее, а журнал Time внес ее в список лучших изобретений 2012 года.
В 2015 году доктор физико-математических наук из Института физики Академии наук Украины Владимир Неймаш создал противоожоговую повязку, созданную из полимеров на базе специальных гидрогелей, которые соединены между собой посредством радиационного излучения. Повязка не присыхает и не прилипает к ране, а ее прозрачность позволяет врачам проводить внешний осмотр, не нарушая целостность герметизации раны. К тому же в гелеобразную повязку можно легко ввести необходимые медикаменты.
Другое изобретение, получившее признание, — метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний по анализу крови, созданный мариупольчанкой Ольгой Харасахал, учащейся Малой академии наук. Метод позволяет определить начало процесса образования метастазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни только на основе анализа крови. Проект Харасахал выиграл конкурс научных проектов MOSTRATEC 2019, состоявшийся в Бразилии, и получивший особое отличие мирового сообщества «Вільна наука» с правом научной публикации в индексированном журнале. До начала полномасштабного вторжения проект Харасахал уже функционировал в онкодиспансере Мариуполя.
Вызов для зимы-2022: изобретения в энергетике
Среди изобретений в энергетике отличились не столько украинские ученые, сколько предприятия. В период блекаутов и войны особенно могут понадобиться два — автономный блок BanderaPower и генерация электроэнергии из отходов от собственного производства.
Блок для зарядки военных устройств в полевых условиях BanderaPower — разработка специалистов предприятия «Промавтоматика Вінниця» для нужд ВСУ. С его помощью можно зарядить планшеты, рации, тепловизоры и все, что имеет разъем Lightning и Micro USB. Электричества достаточно для того, чтобы зарядить 60 телефонов или 60 раз 1 телефон. Разработка подходит для КПП и бомбоубежищ.
Разработан способ генерации электроэнергии из отходов от собственного производства. Львовская мебельная компания «Мебель-Сервис» ежесуточно сжигает 110 тонн трески и производит 52 тыс. кВт/ч электроэнергии, из которых в электросеть попадает 45−47 тыс. кВт/ч. Остальные уходят на внутренние нужды. Этих объемов достаточно не только для собственного производства, но и для питания жилых домов, расположенных рядом.
Учитывая сложную ситуацию с энергообеспечением из-за вражеских обстрелов украинских городов, открытий в энергетической сфере в ближайшее время явно станет больше. Кроме того, в приоритете ученых остаются медицинские разработки, особенно те, которые могут спасать и улучшать качество жизни украинских защитников.
Однако типичный портрет украинского ученого в ближайшее время продолжит меняться — опыт последнего десятилетия продемонстрировал, что прорывные научные открытия реализуют как ученые с большим опытом в академической сфере, так и студенты и даже подростки, смелости, знаний и амбициозности у которых предостаточно, чтобы не отставать в успехах. А украинский и международный бизнес, как показывает практика, такие инициативы с готовностью поддерживает.