Предложили сдаться в плен. Украинские хакеры запустили на телевидении РФ обращение ВСУ к российским солдатам 25 октября, 18:41 Украинские хакеры взломали российских провайдеров (Фото:AFU StratCom / Telegram)

Во вторник, 25 октября, около 14:00 украинские хакеры взломали одного из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации. Шипение упырей и урдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров», — говорится в сообщении.

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Ранее, 24 октября, Вооруженные силы Украины обнародовали обращение к населению и личному составу Вооруженных сил России с призывом задуматься о том, ради чего они участвуют в развязанной Россией войне, ради чего умирают, ведь Украина никогда не угрожала их государству.