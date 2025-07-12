Один из российских дронов на выставке в Киеве, июнь 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В отличие от украинской системы противовоздушной обороны, которая «фильтрует» дроны-приманки типа Гербера и не тратит на них дефицитные ракеты, россияне сбивают все украинские беспилотники именно ракетами ПВО. Поэтому идея «перегрузить» российскую ПВО в ответ на массированные удары по Украине могла бы быть целесообразной, считает авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Таким мнением Романенко поделился в интервью Radio NV, комментируя вопрос о том, почему Украина не перегружает вражескую ПВО «тысячами таких же Гербер», и можно ли «сделать такие дешевые дроны, чтобы истощать противника по такой же схеме».

«Мы делали, но более дорогие беспилотники. Я считаю, идея прекрасная и можно было бы пускать по россиянам сотни таких Герберов. Потому что, в отличие от нас, россияне сбивают все наши беспилотники ракетами», — отметил в ответ Романенко.

Инфографика: NV

Размышляя подробнее о такой идее, он указал на необходимость сделать такие БПЛА дешевле.

«Если запускать украинские Герберы стоимостью максимально 500 долларов… Двигатель к Гербере на AliExpress с доставкой стоит 265 долларов, пенопластовый планер Герберы — три удара прессом по пенопласту, причем не очень мощным прессом. В целом стоимость — максимально 500−600 долларов. Возможно, больше, еще радиоэлектронику надо добавить. Условно, тысяча, максимально две [тысячи долларов]. Почему не запускать? Думаю, мы так же могли бы сделать, истощая этим российскую ПВО», — подчеркнул специалист.

Дополнительная потребность в этом есть из-за того, что в последнее время участились случаи, когда по прифронтовым городам Украины Россия запускает именно зенитные ракеты С-300. Тогда как украинские БПЛА могли бы далеко не лететь, если бы стояла задача «перегружать российскую ПВО именно такими дешевыми средствами, чтобы они стреляли ракетами по копеечным беспилотникам».

«Мы это делали, но те беспилотники дотягивали до 20 тысяч долларов, а здесь можно делать все проще. Единственное, в чем проблема — авиамодельные двигатели. Получаем ли мы такие двигатели? Раньше получали из Китая, но я думаю, чешские двигатели будут не хуже и в сотнях штук нам спокойно их предоставят», — предположил Романенко.