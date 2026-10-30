Украинские F-16 до конца года обеспечены боеприпасами для сбития российских реактивных БПЛА — МИД
Украина договорилась с партнерами о поставках 20-мм боеприпасов для F-16 (Фото: Воздушные силы ВСУ)
Украина договорилась с международными партнерами об обеспечении истребителей Воздушных сил ВСУ 20-мм боеприпасами до конца 2026 года. Они используются, в частности, для уничтожения российских реактивных беспилотников.
Об этом 30 октября заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.
По его словам, договоренностей удалось достичь благодаря совместной работе МИД, Министерства обороны, военных и Офиса президента.
«Поскольку сейчас из-за использования Россией реактивных дронов для их сбития требуется активнее задействовать авиацию, именно поэтому применяются F-16 и боеприпасы калибра 20 мм», — сказал он.
В то же время Украина продолжает переговоры с партнерами о дальнейших поставках таких боеприпасов. В частности, ведется работа по обеспечению потребностей Сил обороны на 2027 год.
Представитель МИД подчеркнул, что благодаря достигнутым договоренностям украинские военные будут обеспечены необходимыми боеприпасами до конца 2026 года.
23 октября Минобороны сообщило, что Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.
Там отметили, что украинские пилоты уже используют датскую помощь для перехвата российских реактивных ударных беспилотников.