Украина договорилась с партнерами о поставках 20-мм боеприпасов для F-16 (Фото: Воздушные силы ВСУ)

Украина договорилась с международными партнерами об обеспечении истребителей Воздушных сил ВСУ 20-мм боеприпасами до конца 2026 года. Они используются, в частности, для уничтожения российских реактивных беспилотников.

Об этом 30 октября заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.

По его словам, договоренностей удалось достичь благодаря совместной работе МИД, Министерства обороны, военных и Офиса президента.

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«Поскольку сейчас из-за использования Россией реактивных дронов для их сбития требуется активнее задействовать авиацию, именно поэтому применяются F-16 и боеприпасы калибра 20 мм», — сказал он.

В то же время Украина продолжает переговоры с партнерами о дальнейших поставках таких боеприпасов. В частности, ведется работа по обеспечению потребностей Сил обороны на 2027 год.

Представитель МИД подчеркнул, что благодаря достигнутым договоренностям украинские военные будут обеспечены необходимыми боеприпасами до конца 2026 года.

Огневая мощь F-16 / Инфографика: NV

23 октября Минобороны сообщило, что Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

Там отметили, что украинские пилоты уже используют датскую помощь для перехвата российских реактивных ударных беспилотников.