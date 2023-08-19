Маленькое большое оружие. Почему украинские дроны вредят врагу не так масштабно, как могли бы 19 августа, 09:25 NV Премиум ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ: Школа Боривитер готовит под Киевом квалифицированных пилотов дронов для постоянно растущих потребностей ВСУ (Фото:Александр Медведев / NV)

На 17-м месяце полномасштабного вторжения Украина наконец начала борьбу за преимущество в сверхважной для нее битве беспилотников.

Утром 13 июля на одном из полигонов Киевской области около двух десятков военных отрабатывали навыки пилотирования дронов. Это был четвертый день занятий, поэтому все управляли «птичками» умело.

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Рядом с пилотами, склонившимися над экранами планшетов, стоял инструктор — уверенный мужчина в милитаристской одежде, панаме и тактических очках с позывным Сакартвело. По окончании инструктажа он командным тоном еще раз озвучил «ученикам» суть задания: «Ничего снимать [на камеру дрона] не нужно. Сейчас у вас просто задание на максимальную дальность полетов».

Дроны начали жужжать, взлетели и зависли над полем. Часть бойцов получила задание лететь на запад, остальные — на восток.