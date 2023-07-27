«Не стоит изобретать велосипед». Как Украине быстро покрыть нехватку ударных дронов и создать «собственный Shahed» — отвечает авиаэксперт 27 июля, 18:31 NV Премиум Украинский оператор дрона во время учений, Донецкая область, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Чтобы не тратить время только на создание собственных технологий при наличии критического запроса — украинским производителям ударных БПЛА стоит копировать известные модели дронов для ответа на российские атаки, рассказал Radio NV Валерий Романенко, авиаэксперт.

— Расскажите, пожалуйста, 12 или 13 Ту-95 в воздухе одновременно. Это уже похоже на массированный ракетный обстрел Украины?

— Если они запустили, а каждый из этих самолетов может нести до восьми ракет Х-101, а в фюзеляже может нести еще максимально шесть ракет Х-555, которые сейчас в основном используются как, так сказать, ловушки. Они часто прилетают вообще без боезапаса, только, чтобы отвлечь внимание нашей противовоздушной обороны. То есть, конечно, россияне столько не тянут на этих бомбардировщиках. Они там подвешивают две, максимально четыре ракеты. Но, если все эти бомбардировщики поднять в воздух, то это будет реально массированный. Смотрите, 12 на четыре — это уже 48 ракет. Плюс еще минимально 12 на шесть — еще 48.

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— А почему, с военной точки зрения, они не летают с полным боекомплектом?