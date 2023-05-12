«Понимаем, как обойти РЭБ РФ». Стая БПЛА ночью сможет без проблем преодолеть препятствия к Красной площади — интервью NV с производителем Довбушей 12 мая, 20:28 NV Премиум Стая БПЛА ночью сможет без проблем преодолеть препятствия к Красной площади — производитель БПЛА Довбуш Владимир Яценко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Соучредитель monobank и производитель БПЛА Довбуш Владимир Яценко объявлял премию в 20 млн грн для украинского производителя, который 9 мая посадит на Красной площади в Москве летательный аппарат с украинскими опознавательными знаками.

Обидно, что этого не произошло, однако Radio NV решило расспросить Яценко, реально ли это вообще и в каком состоянии находится украинское производство БПЛА.

— Об атаке на Кремль российские медиа писали, что это было покушение на диктатора Владимира Путина. После этого они сделали все, чтобы ничего не могло прилететь в рамках Садового кольца. Так работала РЭБ, что не работал даже GPS. Насколько сложная сейчас задача — посадить украинский беспилотник на Красной площади?

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— Я могу очень коротко ответить на этот вопрос, а могу очень долго, ведь я в теме постоянной дуэли РЭБ — ПВО — беспилотники.