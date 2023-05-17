Компаний больше, чем в США. Почему россияне должны ложиться спать с мыслью, что в окно к ним прилетит украинский дрон — интервью 17 мая, 16:06 NV Премиум Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе после атаки дронов, 29 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Юрий Щиголь, глава Госспецсвязи, в интервью Radio NV рассказал, как объем производства дронов для ВС Украины превысил соответствующие объемы в Соединенных Штатах и какой потенциал это предоставляет для Сил обороны.

— Формируются уже новые подразделения в рамках проекта Армия дронов, созданы первые три отдельных роты, это было сообщено еще в марте. Сейчас еще несколько рот укомплектовано, они становятся таким специфическим новым родом войск, как вы это описываете? Как это выглядит с точки зрения распределения функций и возможностей?

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— Всего их должно быть 30, три запущены в марте, сейчас запущено еще восемь. Это отдельный опыт войны в Украине, подразделения, применяющие беспилотную авиацию, как разведывательную, так и ударную. Это люди, которые проходят специальные учения, тренинги, потому что беспилотник — это не просто взять сегодня и полететь, этому нужно учиться. К примеру, большие разведывательные иностранные системы, такие как Пумы, Warmate, по ним нужно пройти определенный вид учений.