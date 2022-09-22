Геращенко: Украинские ДРГ под покровом темноты выполняют задачи в оккупированном РФ Энергодаре — видео

22 сентября, 18:04
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На обнародованном видео четверо бойцов стоят возле знака на выезде из Энергодара (Фото:Скриншот видео t.me/Pravda_Gerashchenko)

На обнародованном видео четверо бойцов стоят возле знака на выезде из Энергодара (Фото:Скриншот видео t.me/Pravda_Gerashchenko)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы выполняют по ночам задания во временно оккупированном РФ Энергодаре Запорожской области.

Об этом он рассказал в четверг, 22 сентября, у себя в Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

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На нем видно четырех спецназовцев, позирующих у дорожного знака на одном из выездов из Энергодара.

Видео дня

В то же время официальных подтверждений выполнения каких-либо задач в этом городе или его окрестностях от украинского военного командования пока не поступало.

Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

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В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Украинские военные Антон Геращенко Энергодар Война России против Украины

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