Украинские дороги оказались внизу мирового рейтинга Global Competitiveness Index

Согласно данным рейтинга Global Competitiveness Index 2017-2018, украинские дороги заняли 130 место из 137 в мире.
В рейтинге соседями Украины стали Мозамбик и Парагвай.
Лидерами по качеству дорог стали ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг и Нидерланды.
Худшими признаны дороги в Мавритании.
В общем рейтинге инфраструктуры Украина заняла 87 место.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина рассчитывает профинансировать дорожную отрасль в 2018 году приблизительно на 50 млрд грн.
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