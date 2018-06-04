04 июня 2018, понедельник

Украинские дороги оказались внизу мирового рейтинга Global Competitiveness Index

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Украинские дороги заняли в мире 131 место
Фото: Укравтодор via Facebook

Украинские дороги заняли в мире 131 место

Согласно данным рейтинга Global Competitiveness Index 2017-2018, украинские дороги заняли 130 место из 137 в мире.

В рейтинге соседями Украины стали Мозамбик и Парагвай.

Лидерами по качеству дорог стали ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг и Нидерланды.

Худшими признаны дороги в Мавритании.

В общем рейтинге инфраструктуры Украина заняла 87 место.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина рассчитывает профинансировать дорожную отрасль в 2018 году приблизительно на 50 млрд грн.

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