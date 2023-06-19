Украинские диверсанты успешно действуют на неподконтрольных территориях: Bild получил отчет Минобороны Германии 19 июня, 16:39 В документе также говорится о последних контрнаступательных действиях Украины (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Украинские военные пытаются ослабить армию РФ диверсиями далеко за линией фронта, говорится в отчете Министерства обороны Германии, который есть в распоряжении немецкого издания Bild.

В документе отмечается, что проукраинские диверсионные группы прервали основное железнодорожное сообщение во временно оккупированной россиянами Запорожской области.

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Диверсанты также атаковали железную дорогу в оккупированном Крыму.

Как отмечают авторы отчета, это свидетельствует о способности украинских сил продолжать действовать в регионах, которые сейчас находятся под контролем России, и это происходит далеко за линией фронта.

В отчете Министерства обороны Германии также анализируется взрыв аммиакопровода, произошедший в Харьковской области в начале июня. В отчете отмечается, что «нельзя исключать причастность Украины к разрушению аммиакопровода». Поскольку он расположен на территории, которая контролируется украинскими силами. А повторный ввод трубопровода в эксплуатацию был бы полезным для россиян.

Кроме того, в документе говорится о последних контрнаступательных действиях Украины.

В Минобороны Германии сообщают, что российские оккупационные войска обороняют фронт «с подготовленных позиций всеми имеющимися силами». При этом российская армия все больше полагается на «воздушные, ракетные и беспилотные атаки», чтобы нанести потери украинским силам.

Также в отчете сообщается, что оккупационные войска в районе Бахмута испытывают давление, а армия РФ, вероятно, больше не контролирует всю территорию города.