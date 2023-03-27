Из-за войны 1,5 млн украинских детей рискуют иметь серьезные психологические проблемы — Зеленский 27 марта, 05:46 Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Из-за войны России против Украины около 1,5 млн украинских детей имеют риск развития депрессии, тревожных состояний и других психологических проблем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ.



Отмечается, что в результате полномасштабной войны России против Украины повреждены или полностью разрушены тысячи школ, а почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате. А около 1,5 миллиона украинских ребят угрожают развитие депрессии, тревоги и других психологических проблем.



Видео дня

«В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. ЮНИСЕФ и наши команды будут работать над несколькими направлениями, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство», — заявил Зеленский.

Читайте также: Президент Еврокомиссии запустила инициативу по репатриации похищенных Россией украинских детей