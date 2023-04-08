Украинские дети, незаконно депортированные РФ, вернулись домой — видео 8 апреля, 19:48 Возвращение украинских детей, незаконно депортированных в РФ (Фото:Скриншот с видео)

31 украинский ребенок, депортированный Россией с оккупированных территорий, вернулся домой.

Видео возвращения опубликовала благотворительная организация Save Ukraine .

«Дети, которых россияне похитили из Херсона и Харьковской области, наконец пересекли границу со своими родными, и сейчас уже в безопасности. После продолжительной нескольких месяцев разлуки они встретятся со своими семьями», — сообщила организация.

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«Россия развернула масштабную информационную кампанию. Пока мамы проходили 13-часовой допрос в ФСБ, Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова проводила пресс-конференцию, во время которой пыталась навязать миру извращенную версию событий. Но самый большой "сюрпри" ждал родителей в лагере в Крыму. Российские власти пригласили журналистов телеканала Россия 1 для постановочного репортажа» — добавила Save Ukraine.

Николай Кулеба, директор БО Save Ukraine, уполномоченный президента Украины по правам ребенка ( 2014-2021 годах), сообщил, что с каждой последующей спасательной миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, которые одолевают семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

По его словам, из-за трагических обстоятельств во время последней миссии 7 апреля удалось вернуть не 33 украинских детей, а 31.

«Это была пятая наша спасательная миссия, и она была особенно не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла во время этой миссии», — рассказал бывший уполномоченный по правам ребенка.

Он подчеркнул, что сердце женщины могло не выдержать давления во время продолжительных и многократных допросов российских спецслужб. Теперь необходимо будет вернуть в Украину тело этой женщины и детей, которых она должна была унести.

"Они [россияне] держали родителей за забором и по одному впускали в заведение, где были установлены камеры. Они давили на родителей, чтобы родители, прежде чем забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей», — сказал Кулеба.