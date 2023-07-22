«Оружие победы». Украинские десантники впервые показали британский танк Challenger 2 в действии 22 июля, 11:00 Challenger 2 (Фото:Cpl Kellie Williams/Wikipedia)

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали британский танк Challenger 2, который они эффективно используют.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ДШВ в Facebook.

Десантники показали маневры предоставленного Британией вооружения и поделились впечатлениями от использования танка.

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На видео — модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120 калибра двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный. Танк отличается отличной проходимостью, маневренный, огневая мощность — до 10 км, имеет ночной прицел, лазерный дальномер.

«Оружие Победы: Танк Challenger 2. Впечатления замечательные, как на учениях так и в действии», — отмечают военные.

В июне командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский впервые опубликовал интригующее видео с танком Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании.