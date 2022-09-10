ВСУ устроили засаду на наемников РФ. Один из пленных расплакался во время допроса — видео 10 сентября, 12:18 Наемник признался, что поехал воевать ради денег (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова/коллаж НВ)

Украинские десантники устроили засаду, уничтожив колонну российских наемников из ЧВК Редут и захватив несколько из них в плен.

Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил журналист Юрий Бутусов, обнародовав соответствующее видео.

«Группа под командованием командира с позывным „Барс“ с разведки 25-й воздушно-десантной бригады глубоко прорвалась в тыл российских войск под Балаклией и устроила результативную засаду на российскую колонну, уничтожила и захватила несколько единиц техники вместе с экипажами. Тяжело раненому, которого бросили свои, оказана помощь, за его жизнь борются украинские врачи», — рассказал он.

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Как видно на опубликованном видео, один из пленных наемников, который оказался гражданином Узбекистана, во время допроса украинскими военными расплакался, признав, что отправился на войну против Украины ради денег.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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