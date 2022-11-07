Демилитаризированы российские оккупанты. В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику с экипажем

7 ноября, 17:49
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Украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем (Фото:t.me/ru_dshv)

Украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем (Фото:t.me/ru_dshv)

В Луганской области украинские десантники уничтожили российскую бронированную технику вместе с экипажем.

Об этом говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

В одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризованы российские оккупанты.

Видео дня

На видео зафиксирована эффективная работа украинских военных по уничтожению бронированной техники, а также экипажа российских оккупантов.

Ранее в Луганской области нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага.

https://www.youtube.com/watch?v=WsxlRgfkHDQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Десантники Луганская область Война России против Украины

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