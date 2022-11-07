Демилитаризированы российские оккупанты. В Луганской области десантники уничтожили вражескую технику с экипажем 7 ноября, 17:49 Украинские десантники уничтожили вражескую технику вместе с экипажем (Фото:t.me/ru_dshv)

В Луганской области украинские десантники уничтожили российскую бронированную технику вместе с экипажем.

Об этом говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

В одном из районов выполнения боевых задач артиллеристами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины демилитаризованы российские оккупанты.

Видео дня

На видео зафиксирована эффективная работа украинских военных по уничтожению бронированной техники, а также экипажа российских оккупантов.

Ранее в Луганской области нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы врага.