Украинские десантники показали зрелищное видео уничтожения новейшей бронемашины оккупантов 7 сентября, 06:39 Бронемашина Патруль (Фото:Yuri Pasholok/Facebook)

Воины отдельного гаубичного артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины показали зрелищное видео уничтожения новейшей российской бронемашины Патруль.



Отмечается, что автомобиль был уничтожен в Донецкой области.

«Пылает современный бронеавтомобиль Росгвардии РФ Патруль в Донецкой области. Машину оккупантов заметили наши аэроразведчики. Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше — дело техники. Определили цель, навелись… и техника вместе с оккупантами превратилась в пепелище», — сообщило командование.

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