Украинские десантники уничтожили современные российские танки Т-90 Владимир — видео
Подбитый российский танк Т-90 (Фото:AlchevskUA/Twitter)
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 Владимир.
Оба танка были уничтожены с помощью ракетных комплексов Javelin.
Один Т-90 разорвало на куски, которые разлетелись на большое расстояние. Второй танк загорелся после выстрела.
«Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать российских захватчиков», — заявили военные.
По состоянию на 15 июня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 750 своих военных.
Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:
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