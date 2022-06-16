Украинские десантники уничтожили современные российские танки Т-90 Владимир — видео 16 июня, 00:39 Цей матеріал також доступний українською Подбитый российский танк Т-90 (Фото:AlchevskUA/Twitter)

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 Владимир.



Оба танка были уничтожены с помощью ракетных комплексов Javelin.



Один Т-90 разорвало на куски, которые разлетелись на большое расстояние. Второй танк загорелся после выстрела.

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«Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать российских захватчиков», — заявили военные.

По состоянию на 15 июня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 750 своих военных.

Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:

Танки — 1440 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 3528 ( +25)

+25) Артиллерийские системы — 722 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 230 ( +1)

РСЗО) — 230 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 97 ( +0)

ПВО) — 97 +0) Самолеты — 213 ( +0)

+0) Вертолеты — 179 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 +3) Крылатые ракеты — 129 ( +4)

+4) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2485 ( +12)

+12) Специальная техника — 55 ( +1).

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