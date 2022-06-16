Украинские десантники уничтожили современные российские танки Т-90 Владимир — видео

16 июня, 00:39
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Подбитый российский танк Т-90 (Фото:AlchevskUA/Twitter)

Подбитый российский танк Т-90 (Фото:AlchevskUA/Twitter)

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 Владимир.

Оба танка были уничтожены с помощью ракетных комплексов Javelin.

Один Т-90 разорвало на куски, которые разлетелись на большое расстояние. Второй танк загорелся после выстрела.

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«Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать российских захватчиков», — заявили военные.

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По состоянию на 15 июня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 750 своих военных.

Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1440 (+6)
  • Боевые бронированные машины — 3528 (+25)
  • Артиллерийские системы — 722 (+1)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 230 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
  • Самолеты — 213 (+0)
  • Вертолеты — 179 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 (+3)
  • Крылатые ракеты — 129 (+4)
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2485 (+12)
  • Специальная техника — 55 (+1).
https://www.youtube.com/watch?v=O2xhx0EZPXw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Танки Десантники Война в Украине Война России против Украины

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