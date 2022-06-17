Украинские десантники выследили и уничтожили российские Ураганы — фото 17 июня, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Где именно были уничтожены российские РСЗО, не уточняется (Фото:ДШВ ВСУ)

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ выследили и уничтожили РСЗО Ураган российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило у себя в Telegram-канале командование ДШВ, показав последствия удара.

«На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 Ураган. Охота на российских оккупантов продолжается!», — подчеркнули украинские военные.

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В то же время, где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

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