Украинские десантники выследили и уничтожили российские Ураганы — фото

17 июня, 11:57
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Где именно были уничтожены российские РСЗО, не уточняется (Фото:ДШВ ВСУ)

Где именно были уничтожены российские РСЗО, не уточняется (Фото:ДШВ ВСУ)

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ выследили и уничтожили РСЗО Ураган российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило у себя в Telegram-канале командование ДШВ, показав последствия удара.

«На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 Ураган. Охота на российских оккупантов продолжается!», — подчеркнули украинские военные.

Видео дня

В то же время, где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

https://www.youtube.com/embed/rq4vHlo2704
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника РСЗО Ураган Война России против Украины

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