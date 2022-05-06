Николаевские десантники уничтожили блиндаж оккупантов и грузовик с боеприпасами — видео

6 мая, 11:09
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Удар по позициям оккупантов нанесли артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Удар по позициям оккупантов нанесли артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Артиллеристы Николаевской бригады десантно-штурмовых войск нанесли удар по позициям оккупантов, лишив их боеприпасов.

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Соответствующее кадры, снятые разведывательным дроном, опубликовало в пятницу, 6 мая, Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Видео дня

«На видео зафиксировано, как в одном из районов выполнения боевых заданий, артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШВ ВС Украины уничтожили грузовой автомобиль Урал с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов», — говорится в описании к ролику.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/1016561735641964/
https://www.youtube.com/embed/lImSwKOrX7Q
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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