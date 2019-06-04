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Украинские десантники участвуют в международных учениях в Румынии

4 июня, 08:57
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Украинские десантники участвуют в международных учениях в Румынии - фото

ДШВ

Учения продлятся две недели

Украинские десантники принимают участие в международных учениях SABER GUARDIAN-2019 в Румынии.

Как сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, Украину на маневрах представляет ротно-тактическая группа 25 отдельной воздушно Днепропетровской бригады ДШВ.

В учениях также участвуют представители Албании, Болгарии, Боснии, Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, Германии, Румынии и США.

Обучение будут проходить более двух недель, в несколько этапов на разных участках военного полигона.

Теги:   Военные учения Десантники Румыния

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