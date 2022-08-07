Украинские десантники сбросили фугас на скопление российских солдат — видео

7 августа, 14:52
В результате детонации снаряда оккупанты получили осколочные ранения (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

В результате детонации снаряда оккупанты получили осколочные ранения (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали скопление российских солдат с помощью беспилотника с установленным на нем фугасным снарядом.

Соответствующее видео в воскресенье, 7 августа, опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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На нем видно, как на группу из шести человек, которая тащит неустановленный объект, завернутый в черный материал, падает фугас, в результате чего происходит взрыв с последующим воспламенением.

Видео дня

Следствием удара стали, как минимум, осколочные ранения оккупантов, однако об их тяжести судить по видео сложно.

https://www.youtube.com/watch?v=UYm9peuZuiY

Где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беспилотники БПЛА Российские военные Дроны Война России против Украины

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