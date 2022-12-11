Украинские десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута — видео 11 декабря, 17:48 ВСУ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины/facebook)

Украинские защитники разбили диверсионно-разведывательную группу россиян в районе Бахмута Донецкой области. Ликвидированы по меньшей мере два захватчика.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.



Отмечено, что оккупанты задействовали ДРГ для выявления системы обороны позиций ВСУ.

«Однако подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось - всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем», — говорится в сообщении.

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