Украинские десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута — видео

11 декабря, 17:48
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ВСУ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины/facebook)

ВСУ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины/facebook)

Украинские защитники разбили диверсионно-разведывательную группу россиян в районе Бахмута Донецкой области. Ликвидированы по меньшей мере два захватчика.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

Отмечено, что оккупанты задействовали ДРГ для выявления системы обороны позиций ВСУ.

«Однако подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось - всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем», — говорится в сообщении.

Видео дня

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины ДРГ

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