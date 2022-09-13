«Они убегали, как мыши». Украинские десантники рассказали, как освобождали от оккупантов Изюм — видео

13 сентября, 17:50
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковскую область и как бежали оккупанты.

По их словам, военные РФ «убегали, как мыши», добивали своих раненых и разбегались по лесам.

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"Я со своим отделением два часа был зажат в коридоре, но мы их сделали", - заявил один из украинских защитников.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=1268314250674040

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни.

В Харьковской области украинским военным удалось освободить около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится в трех километрах от границы с РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ9YdbA3kcY&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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