«Они убегали, как мыши». Украинские десантники рассказали, как освобождали от оккупантов Изюм — видео 13 сентября, 17:50 Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковскую область и как бежали оккупанты.

По их словам, военные РФ «убегали, как мыши», добивали своих раненых и разбегались по лесам.

"Я со своим отделением два часа был зажат в коридоре, но мы их сделали", - заявил один из украинских защитников.



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Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни.

В Харьковской области украинским военным удалось освободить около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится в трех километрах от границы с РФ.



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