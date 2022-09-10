Украинские десантники опубликовали видео наступления своих подразделений в Харьковской области 10 сентября, 18:30 Украинские военнослужащие (Фото:Нацгвардия Украины / Facebook)

Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram обнародовали первые кадры наступления своих подразделений в Харьковской области.



«Подразделения российско-оккупационных войск полностью разбиты украинскими десантниками в Харьковской области. Сожженная техника, тела оккупантов и разбитые позиции. Первые кадры успешного наступления подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Видео дня

В последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковской области. Сейчас на деоккупированных территориях, по данным Генштаба, полиция фиксирует многочисленные преступления россиян, территории разминируют, а населению оказывают помощь.



Президент Украины Владимир Зеленcкий и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорили, что всего с 1 сентября украинские защитники освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и вклинились на отдельных направлениях в их оборону на глубину до 50 км.



10 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. Военные деоккупировали Купянск — ключевой узел российской логистики и обеспечения войск на Изюмском направлении. Командир батальона Свобода Петр Кузык заявил, что россияне отступили под давлением украинской армии из Изюма.



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