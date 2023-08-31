«Ждет Севастополь, ждет Камчатка». Данилов показал видео испытательного запуска новой украинской ракеты 31 августа, 15:57 Момент запуска новой украинской ракеты (Фото:скриншот видео / Oleksiy Danilov / Twitter)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в четверг, 31 августа, опубликовал видео испытаний новой украинской ракеты.

«Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, реализация эффективна. „Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…“», — написал Данилов в X (Twitter).

Видео дня

Ранее 31 августа президент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойное оружие украинского производства попало в цель российских оккупантов с расстояния в 700 километров. О какой цели идет речь, неизвестно.

700 километров — приблизительное расстояние от Украины до Пскова, где в ночь на 30 августа прогремели взрывы на аэродроме. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76. Российские Telegram-каналы писали о массированной атаке беспилотников.

28 августа Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает объемы производства собственного оружия и планирует производить пушки, снаряды, дроны, ракеты, бронетехнику.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка. В результате была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Тогда Алексей Данилов заявил, что С-400 был уничтожен новой украинской ракетой, которая «показала себя абсолютно безупречно».

Перед этим журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщал, что радар воздушной разведки Подлет и пусковая установка ЗРК С-400 Триумф были уничтожены с помощью крылатой ракеты Нептун.