В понедельник, 7 июля, украинские дальнобойные беспилотники атаковали Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ.

Как сообщают источники NV в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также местные т.н. «СМИ».

Ильский НПЗ им. А. Шамара — нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессорки, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины.

Инфографика: NV

17 февраля сообщалось, что обломки одного из беспилотников упали возле станицы Северской неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар.