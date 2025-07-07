Украинские дальнобойные дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае — источники NV

7 июля, 14:23
Последствия атаки украинских дронов (Фото: Скриншот видео Kub Mash / Telegram)

Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 7 июля, украинские дальнобойные беспилотники атаковали Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ.

Как сообщают источники NV в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также местные т.н. «СМИ».

Ильский НПЗ им. А. Шамара — нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1942183338707423296

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессорки, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины.

Инфографика: NV

17 февраля сообщалось, что обломки одного из беспилотников упали возле станицы Северской неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар.

Теги:   Краснодарский край НПЗ Россия Война России против Украины

