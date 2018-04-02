Покажите, чем богаты. Украинские чиновники подали е-декларации, но не все

Новый глава НАПК Александр Мангул пообещал выяснить, почему в этом году подали на 20% меньше е-деклараций, чем в прошлом

С 10 апреля начнется полная проверка электронных деклараций топ-чиновников за прошлый год. Национальное агентство по предупреждению коррупции должно закончить ее в течение 90 дней.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

В общем по итогам третьего этапа декларирования, который проходил с начала года до конца марта, было подано более 800 тысяч электронных деклараций. Однако в НАПК ожидали подачи миллиона отчетов об имущественном положении и доходах чиновников.

Декларанты тянули с подачей и делали это в последний момент, рассказал глава ведомства Александр Мангул. Например, в январе было подано только 29 тысяч документов, в феврале - 125 тысяч, а в марте количество желающих возросло в пять раз и в системе зарегистрировались 637 тысяч декларантов.

Среди самых больших проблем, с которыми столкнулись люди при подаче электронных отчетов, - потерянные пароли к электронно-цифровой подписи и окончание действия ее срока, несвоевременная смена почтового ящика из российских почтовых сервисов, а также ошибки в фамилиях, идентификационном коде, правописании фамилий, имен и отчеств на русском языке. В НАПК будут выяснять, почему в этом году подали на 20% деклараций меньше, чем в прошлом году, добавил Мангул.

Декларанты тянули с подачей и делали это в последний момент

"Мы будем это выяснять. Такой пример приведу: где-то час назад технические работники мне докладывали о том, что есть обращение одного из декларантов с вопросом, как получить электронно-цифровую подпись. Понятно и естественно, что, видимо, такой декларант не подал информацию", - рассказал глава НАПК.

Сколько денег задекларировали президент, премьер и другие министры

Президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, все члены правительства, а также первые заместители министров подали электронные декларации за 2017 год.

Среди членов правительства больше всего доходов за прошлый год задекларировал премьер-министр Владимир Гройсман - более 17 млн ​​гривен. Меньше всего - 90 тысяч гривен - у министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Он весной прошлого года подал в отставку и с 24 мая не получает зарплату.

Президент Петр Порошенко задекларировал за прошлый год 16,3 млн гривен доходов

Президент Петр Порошенко задекларировал за прошлый год 16,3 млн гривен доходов, что на 4 млн больше, чем в 2016 году. Основным источником его состояния в прошлом году стали проценты по депозитам - почти 16 млн грн. Свою зарплату на посту президента, а это 336 тысяч гривен за год, он перечислил на благотворительность. Причем потратил президент в прошлом году более 21 млн грн. Больше всего - на транспорт, почти 5,5 млн грн на проживание, почти 4 млн грн на оплату услуг по образованию и более 2 млн 700 тысяч гривен на туризм.

Премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал более 17 млн ​​грн за 2017 год. Это на 1,5 мн грн больше, чем в 2016 году. Из них 436 тысяч гривен - это его зарплата. Более 5 млн грн он получил за здачу в аренду имущества и почти 9 млн грн за отчуждение земельного участка. Премьр-министр, как и президент, получает доход с процентов по депозитам. Эта сумма составила почти 3 млн грн. Всего на банковских счетах у Гройсмана 25 млн грн, почти полмиллиона евро и 830 тысяч долларов. 158 тысяч гривен держит премьер-министр наличными.

Среди министров самые большие доходы в прошлом году был у министра юстиции Павла Петренко - 4,3 млн грн. У министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика 3,1 млн грн, у министра инфраструктуры Владимир Омеляна 1,1 млн грн. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за прошлый год 733 тысячи гривен доходов, среди которых почти 300 тысяч гривен - зарплата. Остальная часть - подарки в неденежной форме.

Почему электронных деклараций подали меньше

На уменьшение количества электронных деклараций повлияли изменения в законодательстве. Например, за доходы в 2015 году в 2016-м должно было отчитаться большее количество субъектов декларирования, рассказал НВ экс-заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий. В 2016-м году из списка декларантов исключили, например, работников социальной сферы - Государственный центр занятости. Однако среди факторов уменьшения количества деклараций есть и игнорирование подачи электронной отчетности по доходам чиновниками.

Читайте также: НАПК недовольно невнимательностью чиновников при заполнении деклараций

За 90 дней проверить все декларации топ-чиновников НАПК не сможет - агентству не хватит собственных ресурсов, к тому же аппарат сейчас находится в процессе реорганизации, увольняют бывших сотрудников и объявляют новый конкурс на должности, рассказал Радецкий. К тому же, непроверенным остается часть деклараций за 2015 и 2016 годы. По собственному опыту проверки топ-чиновников экс-заместитель главы НАПК рассказал, что информацию, которую спрашивали проверяющие, они получали лишь за неделю до окончания проверки, поэтому ее было очень трудно проанализировать.

"Фактически препятствовали надлежащему проведению проверки, затем препятствовалось утверждению проверки. Вы помните, как Корчак бегала и говорила, что некачественно были составлены результаты проверки, хотя это неправда: все качественно было составлено и надлежащим образом. Просто Корчак хотела, или те, кто ей дал команду, хотели, чтобы результаты были составлены в одном виде и по одной "козе"", - напомнил Радецкий.

Декларирование имущества антикоррупционерами

В этом году впервые обязаны были подать декларацию за прошлый год члены антикоррупционных общественных организаций.

Ранее послы стран Большой семерки призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний. Однако президент Порошенко предложил проект закона, который был раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная Рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Ряд антикоррупционных общественных организаций подал электронные декларации за 2017, в которых среди задекларированного имущества - коты, собаки и "триметрова антикорупційна дупа"

Ряд антикоррупционных общественных организаций подал электронные декларации за 2017, в которых среди задекларированного имущества - коты, собаки и "триметрова антикорупційна дупа".

Спикер парламента Андрей Парубий предложил рассмотрение первым вопросом повестки дня парламента во вторник, 3 апреля, вопрос об отмене процедуры е-декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за непредставление ими электронных деклараций.