«Скоро наши „Шахеды“ прилетят в Москву». Украинские дальнобойные беспилотники уже давно применяются против оккупантов — военный

25 ноября, 15:00
Эксклюзив НВ
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Центр Москвы, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Центр Москвы, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в эфире Радио НВ рассказал, что украинские ударные беспилотники дальнего радиуса действия уже применяются против войск РФ.

«На самом деле украинские „Шахеды“ (условно, скажем так), ударные беспилотники дальнего радиуса действия, уже давно применяются против российских войск, против российских объектов, в том числе на территории Крыма, в глубине территории, занятой противником, и на территории РФ. Просто не всегда это стает достоянием гласности по разным причинам, в том числе с соображений секретности», — уверяет Касьянов.

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А также, говорит военнослужащий, не всегда Россия готова признавать, что ей был нанесен ущерб украинскими БПЛА дальнего радиуса действия:

«Для их общества это болезненно. Это же „великая империя“ и тут Украина наносит им удары. Скоро в Москву прилетят такого рода наши „Шахеды“ и устроят им тоже самое, что они устраивают нам в Киеве».

https://www.youtube.com/watch?v=p2VaXwlUdpU

17 октября в Госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

«Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку», — такие подробности проекта сообщили тогда в Facebook.

В тот же день Фонд Вернись живым написал в соцсетях, что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовит проект с пилотным названием Хлопок в Москве.

Со временем в Укроборонпроме рассказали, что смогут показать военным украинский ударный беспилотник к Новому году.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Москва БПЛА Дроны Радио НВ Война России против Украины дроны-камикадзе

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