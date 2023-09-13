Дроны-камикадзе СБУ атаковали избирательный участок во время псевдовыборов на оккупированных территориях, заполненные бюллетени повреждены — видео 13 сентября, 10:17 Атака дронов-камикадзе СБУ избирательного участка на временно оккупированных территориях Запорожской области (Фото:Кадр из видео NV, предоставленного СБУ)

Три украинских дрона-камикадзе атаковали избирательный участок во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области во время проведения удаленных псевдовыборов, где хранились уже заполненные бюллетени, сообщили источники NV в Службе безопасности Украины.

По данным NV, атака была осуществлена непосредственно СБУ.

Сообщается, что в избирательный участок оккупанты свозили бюллетени в течение 10 дней во время так называемого удаленного «голосования» из всех населенных пунктов Благовещенской объединенной территориальной общины: сел Благовещенка, Ивановка и Новоднепровка.

Видео дня

После трех утренних прилетов указанный избирательный участок так и не заработал, а принудительно заполненные бюллетени были повреждены.

Также отмечается, что информация о взрывах на избирательном участке «заставила понервничать» членов других избирательных участков в этом районе.

Ранее также сообщалось об атаке двух дронов-камикадзе СБУ на «избирательный» штаб оккупантов в селе Скалки Васильевского района Запорожской области. Там произошел взрыв и пожар.

Взрывы также прогремели и ночью 8 сентября во временном оккупированном Бердянске. Источники NV в СБУ заявили, что за ними стоит непосредственно спецслужба.

Псевдовыборы на оккупированных территориях — что известно

Россия начала проведение «выборов» так называемых депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Украины 10 сентября.



В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупреждали, что российские оккупационные власти на временно захваченных территориях проводят подготовку к ним, придумав «смешанный формат» голосования.

По данным Генштаба, такой формат выборов предусматривает как показательное голосование на участках, так и обход квартир и домов.

Верховная Рада призвала иностранные парламенты, правительства иностранных государств и международные организации не признавать псевдовыборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.