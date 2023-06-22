«Лучше, чем в кино». Украинские бойцы благодаря хитростям взяли в плен без боя трех оккупантов под Бахмутом — видео 22 июня, 13:28 Украинские бойцы под Бахмутом без боя взяли в плен трех оккупантов (Фото:Скриншот видео hromadske/Twitter)

Бойцы 225-го батальона 127-й бригады теробороны взяли в плен российских оккупантов к северу от Бахмута. Командир батальона Олег с позывным Сирко снял это на видео — его опубликовало hromadske в среду, 21 июня.



Когда именно были отсняты кадры не указано. Как пишет издание, пленных взяли без боя, когда разведчики батальона выходили на позиции россиян. По дороге бойцы встретили солдата РФ.

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Украинский военный говорит оккупанту, что повесит на его спину «гранату с радиовзывателем», а если он не будет делать то, что ему скажут, — «взорвут». На самом деле это была ветка с дерева, рассказал потом Сирко в Instagram.

Фото: Скриншот видео sirko_oleg86

«Понял, куда попал?[…] Будешь делать, то, что мы тебе скажем. Мы тебя заберем, потом обменяем, домой поедешь[…] Вернешься ко мне — сниму детонатор. Ты же видишь: мы ультрасовременные войска по сравнению с вами», — говорит он российскому военному.

Затем благодаря хитростям украинских бойцов оккупант привел их на передовую позицию, где они взяли еще двух россиян. Сирко рассказывал военным РФ, что его батальон — это «ЧВК Ветераны», переодетые в украинскую форму, а потом сказал, что это украинские бойцы.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов назвал это видео «самым забавным» за время войны и «настоящим героизмом».

«Это просто невероятно, это лучше, чем в кино, потому что в кино таких сюжетов придумать не могут, да и зрители не поверят[…] То есть все это время наши воины смертельно рискуют, но действуют на передовой врага. И им удается избежать вражеского огня после того, как их заметили на другом посту, и вывести пленных», — пишет Бутусов.

