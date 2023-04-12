Украинские военные уничтожили новейшую российскую станцию Стриж — видео

12 апреля, 10:10
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские разведчики вместе с артиллеристами уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Стриж. Они поразили неприятельскую цель с помощью САУ Краб.

Соответствующее видео опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook.

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«Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады вместе с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили РЕБ „Стриж“. САУ „Краб“ отработала блестяще!» – говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1646042715119910913?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Станция РЕБ Стриж – это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Артиллерия Война России против Украины

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