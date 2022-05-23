Украинские бойцы уничтожили подразделение десантно-штурмовой дивизии оккупантов 23 мая, 09:12 Цей матеріал також доступний українською Подразделение десантно-штурмовой дивизии оккупантов уничтожили украинские военные (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение десантно-штурмовой дивизии российских оккупантов.



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Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В одном из районов выполнения задач украинские бойцы уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ из города Псков.

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В личных документах одного из уничтоженных оккупантов — старшего лейтенанта Романа Локоткова — отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.



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