«Вторая армия мира» продолжает заканчиваться. Украинские бойцы показали, что осталось от российской колонны — фото 12 апреля, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы уничтожили российскую колонну (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)

Военные 93-й ОМБр Холодный Яр показали последствия уничтожения российской колонны.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Вторая в мире» армия продолжает понемногу заканчиваться, а 93-я бригада Холодный Яр продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы о «силе в правде» и «своих не бросаем», которыми они годами кормили свое население, на проверку оказываются «липой» и подделкой", — говорится в сообщении.

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На фото видно уничтоженную технику оккупантов.

Также украинские военные обнаружили шевроны Ямпольской воинской части.

Кроме того, на месте разгрома нашли банковские карты Мир.

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