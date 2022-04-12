«Вторая армия мира» продолжает заканчиваться. Украинские бойцы показали, что осталось от российской колонны — фото
Украинские бойцы уничтожили российскую колонну (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр)
Военные 93-й ОМБр Холодный Яр показали последствия уничтожения российской колонны.
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«Вторая в мире» армия продолжает понемногу заканчиваться, а 93-я бригада Холодный Яр продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы о «силе в правде» и «своих не бросаем», которыми они годами кормили свое население, на проверку оказываются «липой» и подделкой", — говорится в сообщении.
На фото видно уничтоженную технику оккупантов.
Также украинские военные обнаружили шевроны Ямпольской воинской части.
Кроме того, на месте разгрома нашли банковские карты Мир.
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