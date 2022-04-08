На Донбассе украинские военные отразили семь атак оккупантов

8 апреля, 08:00
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Украинские военные отражают вражеские атаки на Донбассе (Фото:Операция Объединенных сил)

Украинские военные отражают вражеские атаки на Донбассе (Фото:Операция Объединенных сил)

За минувшие сутки на Донбассе украинские военные отразили семь атак российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Также украинские бойцы уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать автомобильной техники противника.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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