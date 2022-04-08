На Донбассе украинские военные отразили семь атак оккупантов
Украинские военные отражают вражеские атаки на Донбассе (Фото:Операция Объединенных сил)
За минувшие сутки на Донбассе украинские военные отразили семь атак российских оккупантов.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также украинские бойцы уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать автомобильной техники противника.
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