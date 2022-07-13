Защитники Украины отогнали оккупантов назад на Славянском направлении — Генштаб 13 июля, 20:25 Защитники Украины на немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области, 12 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 13 июля, на 140-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В Facebook Генштаба опубликована вечерняя сводка:



на Северском направлении оккупанты усиливают контрразведку в приграничных районах Курской области, обстреляли из минометов районы Волковки, Волфиного и Покровки Сумской области;



оккупанты усиливают контрразведку в приграничных районах Курской области, обстреляли из минометов районы Волковки, Волфиного и Покровки Сумской области; на Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения защитников Украины;

враг пытается не допустить продвижения защитников Украины; украинские бойцы отбили очередной штурм россиян в направлении Дементиевки . Оккупанты пытаются пополнить запасы и доукомплектовать подразделения, которые понесли потери;

. Оккупанты пытаются пополнить запасы и доукомплектовать подразделения, которые понесли потери; армия страны-агрессора обстреливала районы Харькова, Дементиевки, Русских и Черкасских Тишек, Слатиного, Прудянки, Залимана, Старого Салтова, Петровки, Русской Лозовой, села Уды, Яворского, Коробочкиного и Перемоги; нанесла авиаудара возле Верхнего Салтова и Петровки с вертолетов Ка-52;

на Славянском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии и РСЗО районы Татьяновки, Донецкого, Райгородка, Долины, Дибровного, Курульки, Мазановки, Вернополья, Гусаревки, Чепеля, Великой Камышевахи, Крансополья и других; нанесли авиаудар возле Мазановки;

оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии и РСЗО районы Татьяновки, Донецкого, Райгородка, Долины, Дибровного, Курульки, Мазановки, Вернополья, Гусаревки, Чепеля, Великой Камышевахи, Крансополья и других; нанесли авиаудар возле Мазановки; защитники Украины успешно отбили вражеские штурмы в направлениях Ивановки и Долины и отогнали оккупантов назад;

и отогнали оккупантов назад; на Краматорском направлении россияне не вели активных действий, обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки; нанесли авиаудары возле Спорного;

россияне не вели активных действий, обстреливали из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки; нанесли авиаудары возле Спорного; на Бахмутском направлении военные страны-террориста РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Выемки, Берестового, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Травневого, Углегорской ТЭС, Кодемы, Торецка, Шумов, Майорска и Зайцевого; нанесли авиаудар возле Вершины;

военные страны-террориста РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Выемки, Берестового, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Травневого, Углегорской ТЭС, Кодемы, Торецка, Шумов, Майорска и Зайцевого; нанесли авиаудар возле Вершины; защитники Украины прицельным огнем прекратили вражеские попытки штурмов в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины, россияне отступили с потерями. Также закончилась провалом попытка оккупантов провести разведку боем в районе Покровского;

в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины, россияне отступили с потерями. Также закончилась провалом попытка оккупантов провести разведку боем в районе Покровского; на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне продолжали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии фронта, но не так интенсивно. Враг нанес авиаудары возле Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки;

россияне продолжали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии фронта, но не так интенсивно. Враг нанес авиаудары возле Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки; на Южнобугском направлении вражеские войска обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Потемкиного, Князевки, Осокоровки, Добрянки, Белой Криницы, Партизанского, Благодатного, Киселевки, Новогригоровки, Зори, Оленовки, Котляревого, Шевченкового, Луча, Посад-Покровского, Степовой Долины, Украинки, Прибугского, Новой Зори, Лиманов и Лупаревого;

вражеские войска обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Потемкиного, Князевки, Осокоровки, Добрянки, Белой Криницы, Партизанского, Благодатного, Киселевки, Новогригоровки, Зори, Оленовки, Котляревого, Шевченкового, Луча, Посад-Покровского, Степовой Долины, Украинки, Прибугского, Новой Зори, Лиманов и Лупаревого; в акваториях Черного и Азовского морей Россия удерживает четыре носителя высокоточного оружия;

потери противника иногда превышают показатели комплектования, из-за чего россияне отказываются от дальнейшего участия в полномасштабной войне, а морально-психологическое состояние их войск продолжает ухудшаться. По данным Генштаба, российское командование из-за этого применяет к подчиненным физическое насилие.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 37570 человек личного состава, 1649 танков, 247 РСЗО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 678 БПЛА и не только.

День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов https://www.youtube.com/embed/GsVyU73RPrQ

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