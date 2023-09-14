Беженцы в ЕС. Стало известно, продлит ли Португалия временную защиту для украинцев

14 сентября, 15:34
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Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Португалия планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2024 года.

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Об этом сообщает The Portugal News.

Португалия продлит временную защиту для украинцев до марта

Правительство Португалии планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на полгода. Решение будет принято в ближайшее время.

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Офис министра по делам парламента Аны Катарины Мендес заявил, что «правительство считает необходимым определить новое продление временной защиты на период в 6 месяцев, предложение очень скоро будет передано в Совет министров».

В португальском правительстве также отмечают, что поддерживают намерения Еврокомиссии продлить временную защиту для переселенцев из Украины до марта 2024 года.

Европейская комиссия же заявила, что продолжит временную защиту людей, перемещенных из-за войны в Украине, вызванной российским вторжением, гарантируя поддержку «столько, сколько это необходимо».

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Украинцам в Греции продлили срок действия видов на жительство

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Грецию, смогут легально находиться в стране до марта следующего года.

Срок действия вида на жительство при временной защите для тех, кто их имеет, автоматически продлевается до 4 марта следующего года — для этого обращаться никуда не нужно.

Украинцам, которые будут въезжать в страну впервые, разрешения тоже будут выдавать до 4 марта 2024 года.

Разрешения дают право не только на легальное проживание на территории Греции, но и на легальное трудоустройство.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Беженцы Убежище Португалия Украинцы за границей Война России против Украины Украинские беженцы

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