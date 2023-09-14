Беженцы в ЕС. Стало известно, продлит ли Португалия временную защиту для украинцев 14 сентября, 15:34 Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Португалия планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2024 года.

Об этом сообщает The Portugal News.

Португалия продлит временную защиту для украинцев до марта

Правительство Португалии планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на полгода. Решение будет принято в ближайшее время.

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Офис министра по делам парламента Аны Катарины Мендес заявил, что «правительство считает необходимым определить новое продление временной защиты на период в 6 месяцев, предложение очень скоро будет передано в Совет министров».

В португальском правительстве также отмечают, что поддерживают намерения Еврокомиссии продлить временную защиту для переселенцев из Украины до марта 2024 года.

Европейская комиссия же заявила, что продолжит временную защиту людей, перемещенных из-за войны в Украине, вызванной российским вторжением, гарантируя поддержку «столько, сколько это необходимо».

Украинцам в Греции продлили срок действия видов на жительство

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Грецию, смогут легально находиться в стране до марта следующего года.

Срок действия вида на жительство при временной защите для тех, кто их имеет, автоматически продлевается до 4 марта следующего года — для этого обращаться никуда не нужно.

Украинцам, которые будут въезжать в страну впервые, разрешения тоже будут выдавать до 4 марта 2024 года.

Разрешения дают право не только на легальное проживание на территории Греции, но и на легальное трудоустройство.