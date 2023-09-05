Почти половина украинцев, которые выехали в Европу после полномасштабного вторжения России, не хотят там оставаться — соцопрос 5 сентября, 17:18 Вынужденные украинские переселенцы (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

49% украинцев, которые переехали в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, не хотели бы остаться жить за границей. Об этом идет речь в социологическом опросе группы Рейтинг.

Согласно результатам опроса, среди украинцев, которые переехали в Европу до 24 февраля 2022 года, таких 40%. Опрос показал, что почти каждый пятый украинец сомневается, возвращаться или оставаться, а остальные думают над тем, чтобы остаться жить за границей.



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Инфографика: ratinggroup.ua

Как отмечает Рейтинг, вероятность остаться зависит как от желания, так и от других обстоятельств — возможностей, наличия работы, разрешения на жительство, возможностей обучения для детей, личных обстоятельств и так далее. Поэтому «нельзя сказать, что именно такое количество наших граждан останется или вернется в Украину».

По результатам регрессионного анализа, хотя абсолютное большинство участников опроса оценило услуги в Украине значительно выше, чем в Европе, на решение оставаться или возвращаться за границей влияют прежде всего такие факторы, как возможности (возможность комфортно жить и добиться успеха, чуть меньше — возможность заниматься собственным бизнесом и найти работу) и образование и доступность жилья. Незначительно на это решение влияют уровни инфраструктуры, социальной защищенности и защиты прав и свобод.

Инфографика: ratinggroup.ua

Значительно меньшую роль играют высокий уровень бюрократии и налогообложения в Европе, а также высокий уровень коррупции в Украине. Также, по данным Рейтинга, желание остаться или вернуться связано с рядом обстоятельств (в порядке от самых значимых по итогам регрессионного анализа):

доход ( для малообеспеченных более привлекательна Украина, для более обеспеченных — Европа);

для малообеспеченных более привлекательна Украина, для более обеспеченных — Европа); вера в победу ( точно хотят остаться те, кто не верят в победу);

точно хотят остаться те, кто не верят в победу); уровень знания языка ( люди с высоким уровнем в большинстве хотят остаться за границей);

люди с высоким уровнем в большинстве хотят остаться за границей); отношение местных, случаи дискриминации, фактор коррупции;

пол, возраст, наличие и возраст детей ( мужчины больше настроены остаться, чем женщины; и женщины, и мужчины среднего возраста менее настроены на возвращение, чем самые молодые ( 16−24) и самые старшие ( 45−55+). Больше всего вернуться хотят самые старшие женщины);

мужчины больше настроены остаться, чем женщины; и женщины, и мужчины среднего возраста менее настроены на возвращение, чем самые молодые 16−24) и самые старшие 45−55+). Больше всего вернуться хотят самые старшие женщины); занятость ( больше хотят вернуться те, кто не работает или работает в Украине);

больше хотят вернуться те, кто не работает или работает в Украине); частота посещения Украины, регион Украины, срок проживания ( меньше всего вернуться хотят те, кто ни разу не ездил в Украину после переезда. Также чаще хотят вернуться те, кто часто путешествует по стране пребывания. Чем дольше человек живет за границей, тем меньше он хочет возвращаться);

меньше всего вернуться хотят те, кто ни разу не ездил в Украину после переезда. Также чаще хотят вернуться те, кто часто путешествует по стране пребывания. Чем дольше человек живет за границей, тем меньше он хочет возвращаться); регион Европы ( в Западной и Южной Европе желающих остаться немного больше).

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводили 4−11 июля 2023 года в 31 стране Европы среди украинцев от 18 лет, которые выехали в страны Европы после 24 февраля 2022 года. В нем приняли участие 2116 респондентов, которых опрашивали методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Опрос был анонимным — респонденты получали приглашение через мессенджеры и соцсети. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,2%.