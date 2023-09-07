Беженцы. Стало известно, на сколько продлили срок легального пребывания в Греции для украинцев 7 сентября, 15:30 Флаг Греции (Фото:Dim Hou / Pixabay)

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Грецию, смогут легально находиться в стране до 4 марта следующего года.

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Об этом сообщили на сайте Министерства миграции и убежища Греции.

Украинцам в Греции продлили срок действия вида на жительство

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться в Грецию, смогут легально находиться в стране до марта следующего года.

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Таким образом, срок действия вида на жительство при временной защите для тех, кто их имеет, автоматически продлевается до 4 марта следующего года — для этого обращаться никуда не нужно.

Украинцам, которые будут въезжать в страну впервые, разрешения тоже будут выдавать до 4 марта 2024 года.

Разрешения дают право не только на легальное проживание на территории Греции, но и на легальное трудоустройство.

Украинским беженцам в Германии в 2024 году увеличат помощь в 2024 году

В 2024 году в Германии планируют увеличить социальные выплаты. В частности, помощь увеличат и украинским беженцам.

Речь идет о выплатах пособия по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и которые нигде не работают. Помощь Bürgergeld предусмотрена и для украинских беженцев.

Прогнозируется, что в начале 2024 года размер помощи будет увеличен. Размер выплат может быть таким:

— родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро);

— дети до 6 лет — 357 евро (сейчас 318 евро);

— дети в возрасте от 7 до 14 лет — 390 евро (сейчас 348 евро);

— дети от 15 до 18 лет — 471 евро (сейчас 420 евро).