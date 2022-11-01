Глава МВД Чехии заявил, что украинские беженцы могут вернуться на зиму в ЕС при наличии временных виз

1 ноября, 18:37
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Число беженцев в Евросоюзе может вырасти до пяти миллионов (Фото:HejUkraina/Twitter)

Число беженцев в Евросоюзе может вырасти до пяти миллионов (Фото:HejUkraina/Twitter)

Украинские беженцы, которые получили временную защиту в странах Евросоюза, но затем выехали в Украину, могут вернуться на зиму в ЕС, заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Об этом он сказал после своего визита в Киев накануне, пишет Радио Прага.

По словам чешского министра, в ЕС прибыло около 4,3 млн украинских беженцев, но около пятой части уже вернулись на родину. Чехия выдала около 450 000 временных виз украинским беженцам, в Украину вернулись около 20%.

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«Если кто-то тем временем уехал в Украину и живет там, уже получив статус временной защиты в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС в том случае, если условия не позволяют ему оставаться в Украине в течение зимы», — пояснил Ракушан.

Он предположил, что эти люди вернутся, а число беженцев в Евросоюзе может вырасти до пяти миллионов.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4&t=547s

С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к снижению мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок — экстренные.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Евросоюз Беженцы Война России против Украины

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