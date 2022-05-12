Крупнейший кризис со времен Второй мировой войны. Более 6 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну — ООН
Эвакуация мирных украинцев с завода Азовсталь, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Число украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской агрессии, превысило 6 миллионов человек. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на агентство ООН по делам беженцев.
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Отмечается, российское вторжение 24 февраля спровоцировало самый серьезный кризис беженцев в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Более 8 миллионов украинцев были вынуждены переехать в пределах Украины, сообщают в ООН.
По данным на среду, 11 мая, 6,03 миллиона украинцев были вынуждены покинуть страну. Уточняется, что большинство из них пересекли границу с Евросоюзом через пограничные пункты в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.
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