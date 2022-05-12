Крупнейший кризис со времен Второй мировой войны. Более 6 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну — ООН

12 мая, 18:41
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Эвакуация мирных украинцев с завода Азовсталь, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эвакуация мирных украинцев с завода Азовсталь, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Число украинцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской агрессии, превысило 6 миллионов человек. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на агентство ООН по делам беженцев.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Отмечается, российское вторжение 24 февраля спровоцировало самый серьезный кризис беженцев в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Более 8 миллионов украинцев были вынуждены переехать в пределах Украины, сообщают в ООН.

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По данным на среду, 11 мая, 6,03 миллиона украинцев были вынуждены покинуть страну. Уточняется, что большинство из них пересекли границу с Евросоюзом через пограничные пункты в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беженцы Российская агрессия Война в Украине

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