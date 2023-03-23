Морской дрон может стоить $250 тыс. Военный эксперт обосновал целесообразность использования беспилотных аппаратов против флота РФ

23 марта, 00:08
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По оценке военно-политического обозревателя Александра Коваленко, морскому дрону по силам вывести из строя более дорогостоящий боевой корабль (Фото:DR)

По оценке военно-политического обозревателя Александра Коваленко, морскому дрону по силам вывести из строя более дорогостоящий боевой корабль (Фото:DR)

Автор: Роман Фещенко

Александр Коваленко, обозреватель группы Информационное сопротивление, — о том, стоит ли использовать против Черноморского флота РФ морские дроны-камикадзе

В интервью NV Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, пояснил, что, несмотря на то, что морской дрон может стоить примерно $250 тыс. (10 млн грн.), у него есть возможность повредить российский боевой корабль, который стоит почти в сто раз дороже.

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«Поэтому чтобы остановить боевой корабль, мы можем потратить хоть четыре, хоть восемь таких дронов», — считает эксперт. И если российский боевой корабль получит повреждение даже от одного дрона, то РФ придется долго ремонтировать это судно. А если будет нанесен одновременной удар двумя-тремя морскими дронами-камикадзе, то им по силам даже полностью уничтожить российский корабль.

«Такой дрон может вывести из строя военный корабль типа фрегат или корвет, не говоря уже о малых ракетных катерах или кораблях», — уверяет в интервью NV Коваленко.

«Нужно понимать, что пока идет война, мы не можем в Черном море полноценно размещать свой флот, — говорит обозреватель. — Потому что как только у нас появится какой-то военный корабль, минный тральщик или корвет, сразу со стороны российских оккупантов по нему будет направлена ракетная атака и вероятность, что мы сможем его защитить, не максимальная».

Именно поэтому использование морских дронов выглядит как временное решение вопроса доминирования в Черном и Азовском морях. «Максимально эффективно это можно будет делать тогда, когда мы будем уже находиться непосредственно на юге левобережной Херсонщины и Запорожской области, то есть полностью на всей материковой части южной Украины», — убежден эксперт.

Инфографика: NV

Напомним, утром 22 марта в районе Южной бухты временно оккупированного Севастополя прогремела серия мощных взрывов. Оккупационные «власти» города заявили об атаке морских дронов и работе ПВО по «воздушной цели». После этого местный морской транспорт приостановил работу — рейд перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходят, и их пытаются заменить автобусами.

А почти пять месяца до этого, 29 октября 2022 года, базу Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте также атаковал рой морских и воздушных дронов. В результате беспрецедентной атаки, по данным минобороны РФ, повреждение получил только морской тральщик Иван Голубец. Тем не менее, ряд военных экспертов, опираясь на видеозаписи, предположили, что атаку подвергся и фрегат Черноморского флота класса Адмирал Григорович, вооруженный крылатыми ракетами Калибр.

Через две недели после осеннего инцидента президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. За первую неделю через фандрейзинговую платформу UNITED24 были собраны средства на 25 из 100 запланированных дронов, каждый стоимостью 10 млн грн.

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Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.

Теги:   Севастополь Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Азовское море Вооружение Инфографика NV Российско-украинская война Деоккупация Крыма Контрнаступление деоккупация морской дрон-камикадзе

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