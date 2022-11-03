Как изменились украинские беспилотники с 2014 года — руководитель военного отдела фонда Повернись живим 3 ноября, 19:25 Украинский дрон-камикадзе RAM II UAV (Фото:Спецтехноекспорт)

Андрей Рымарук, ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда Повернись живим в интервью Радио НВ рассказал, как изменились украинские беспилотники с 2014 года.

«Раньше, когда я воевал, дальность полета составляла 15−20 км. Сейчас она по тем же массо-габаритным данным составляет уже более 60 км. И ты можешь вести эффективную разведку и корректировку огня», — сказал Рымарук Радио НВ.

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По его словам беспилотники 2014 года намного отличаются от современных.

«Этот технический прогресс никогда не стоит на месте, всегда что-то создается уникальное, что-то улучшается. Мы сейчас говорим о качестве картинки, о качестве самой камеры, постоянно увеличивающемся цифровом и оптическом зуме. Мы говорим о стабильном канале связи, а их невероятное количество видов. И здесь ты можешь выбирать — дороже или дешевле, качественнее, эффективнее. Ты можешь усовершенствовать дальность полета», — объяснил руководитель военного отдела фонда Повернись живим.

В октябре аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Радио НВ рассказал о наработке госпредприятия ЛУЧ — беспилотный комплекс Сокол-300 с декларируемой дальностью от 1000 км до 3000 км, в зависимости от типа двигателя.

Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го.

«Генеральный конструктор [Олег] Коростылев предлагал его Министерству обороны, озвучивалась сумма 47 миллионов и завершение работ в течение года. То есть все узловые блоки концептуально отработаны с учетом опыта, связанного с ракетой Нептун. Там все системы идентичны и дальность 3000 км, и возможность нести боевое и разведывательное снаряжение. Отработка документации — готова», — рассказал Згурец.

Однако серийное изготовление оружия в Украине, как подчеркнул аналитик Defense Express, будет находится под угрозой ракетных ударов поэтому придется «искать новые площадки для создания серийных образцов в Украине — где-то в горах или совместно с партнерами на территории других стран».

