Украинские артиллеристы провели учения на админгранице с Крымом

Артиллеристы Военно-морских сил ВСУ провели учения на границе с оккупированным Крымом.
В пресс-службе силового ведомства рассказали, что морская пехота и артиллеристы отработали оборону морского побережья и уничтожение противника на территории Херсонской области.
По легенде противник осуществлял наступление с оккупированных территорий.
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Военные отработали поражение целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника.
Часть маневров выполнялась в условиях ограниченной видимости и ночью.
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