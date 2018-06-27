27 июня 2018, среда

Украинские артиллеристы провели учения на админгранице с Крымом

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Учения прошли на территории Херсонской области
Фото: ВМС ВСУ

Учения прошли на территории Херсонской области

Артиллеристы Военно-морских сил ВСУ провели учения на границе с оккупированным Крымом.

В пресс-службе силового ведомства рассказали, что морская пехота и артиллеристы отработали оборону морского побережья и уничтожение противника на территории Херсонской области.

По легенде противник осуществлял наступление с оккупированных территорий.

Военные отработали поражение целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника.

Часть маневров выполнялась в условиях ограниченной видимости и ночью.

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