«Птички» пограничников видят все. Украинские аэроразведчики рассказали о своей работе — видео 2 мая, 11:29 Аэроразведчики ГПСУ рассказали о своей работе (Фото:dpsu.gov.ua)

Выявить замаскированные позиции и своевременно передать координаты — задачи операторов БПЛА, сообщила Государственная пограничная служба Украины во вторник, 2 мая.

В ведомстве рассказали, что «птички» пограничников видят все. Доказательством являются десятки уничтоженных оккупантов, вражеской бронетехники и даже вертолет. Такого успеха не добиться без точных выстрелов артиллерии.

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«Аэроразведкой занимаемся уже более полугода. И за этот период было очень много уничтожено вражеской техники. Были и танки поражены, были и САУ. Удавалось даже с помощью «птички» навести наши силы ПВО на вражеский вертолет Ка-52», — сказал пограничник на псевдо Админ.

По словам командира роты БПЛА 92 механизированной бригады Юрия Федоренко, у их бригады достаточно эффективные огневые средства, а именно — пушки, мощные артиллеристы, профессиональные, квалифицированные.

«Для того чтобы поражать цели, необходима арт корректировка. Чем больше у нас есть «глаз» в воздухе, тем лучше», — сказал он.