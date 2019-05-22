Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что победила рак Вчера, 11:22 3239 Цей матеріал також доступний українською НВ Соколова узнала о своем диагнозе семь месяцев назад НВ

Известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова призналась, что последние семь месяцев боролась с раком и победила его.

«Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК. За 7 месяцев я его ПОБЕДИЛА», — написала она в своем Facebook.

Соколова также опубликовала свое фото без волос.

«Публичная и реальная жизнь часто очень контрастны. Пока общество обсуждало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подключенная к аппаратам, напичканная катетерами по всему телу и с дырками в животе», — написала она.

Соколова рассказала, что за семь месяцев пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии.

«Я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце», — подчеркнула телеведущая.

Она добавила, что хочет помочь украинцам, у которых рак, облегчить жизнь и быть счастливыми.

Она также анонсировала создание тематического мультимедийного проекта Я, Нина.

«Вы не увидите там уставшей обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому что спасение от рака — это любовь», — резюмировала Соколова.